昔日影樓重現中環街市　體驗全家福　細味菲林中的舊香港

非牟利文化機構文化葫蘆，今日（29日）起於中環街市舉行「家家照相」展覽，讓大小朋友重拾昔日影樓的氛圍。項目策展人吳文正接受東網訪問時表示，希望透過是次照相館展覽連結多個世代香港人，面對數碼時代的威脅，近年有很多照相館都已經「執笠」，感到很可惜，故透過是次展覽故事講述傳統照相館的發展脈絡外，亦想重拾舊香港的回憶。他又稱現今的家庭定義是「自己一個人都可以叫家庭」，故展覽亦帶出近代社會對家庭的概念轉變。

「家家照相」展覽是回顧從上世紀60到80年代，香港流行上影樓拍攝全家福，也是影樓業的黃金時期。能夠到影樓拍攝，對於一些家庭來說，是一件隆重的事情，大家趁農曆新年，去髮廊恤髮，穿上新衫，到影樓拍攝充滿儀式感的全家福，留下難忘的回憶。展覽分別搭建兩個截然不同的影櫥，背景以超現實概念和傳統美學裝潢設計，供市民盡情「打卡」和家人影全家福留念，期間亦會邀請學者和影樓老問一起參與講座，跟大家分享箇中故事和歷史，而一系列充滿寓意和趣味的工作亦會同期進行。

照相館老闆或師傅會用傳統方式拍攝菲林照片，影相、沖曬、執相等工序全以人手操作，但該項罕有的傳統修圖技術即將失傳。在早期黑白相的年代，每一間照相館例必自設黑房，當中大多設備簡陋，地方狹窄只能容下一人，這邊廂操作放大機，轉過身就將照片放進藥水盤沖洗，頭頂還掛着一張張濕漉漉的相片。黑房可說是一間照相館的心臟，每間黑房有其獨特個性，皆因不同師傅的沖曬手法各異，有些整齊有序，有些卻凌亂不堪。黑房師傅們憑經驗判斷菲林的厚薄，選用適當的相紙配合，務求沖曬出色調柔和、反差適中的相片。有時他們更會因應要求，嘗試以色調分離，雜錦併合等獨特黑房技術去處理。

吳文正表示，時下有很多年輕人喜歡拍照，有人特意將影樓內的舊影相機復修，「變成咗一啲新想做嘅行業，將佢變成主動式，係收到命令後，我就去影樓、或者到婚宴同人影相」，他慨嘆這是時代，「無辦法永遠都係呢啲野」，但能夠保留到這些珍貴的相片已經十分難得。