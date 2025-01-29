新春豁出去漫遊　機場蛇年打蛇餅　東南亞過暖笠笠新年

今個新春假期連着周末，打工仔毋須請假都能放5日。眾多家庭趁着大年初一(29日)假期首天出遊，機場多處都很應節，登機櫃位間中會大打蛇餅。有市民說香港很悶、消費貴，趁假期到越南玩；另有內地旅客說已在港玩了5天，花費近3萬人民幣，轉到泰國蘇梅島再玩5天，過暖笠笠的新年。

機場在「新正頭」整個早上都十分熱鬧，部分航班登機櫃位如「靈蛇」般排長龍，目測估計需排半小時才能辦理登機手續。離境過安檢間中亦要排隊。

丘生丘太表示，看中新春假期連周末放假5天，請多一天假與兩名女兒跟團前往日本大阪玩6天。他們提到，今次是他們新冠疫情後首次外遊，過去一年多只是北上遊玩，女兒亦是首次踏足日本，十分值得紀念。對於未能留港逗利是，小女兒亦話不介意，「去旅行開心啲！」

內地旅客張太一家5口扶老攜幼飛往泰國蘇梅島。她提到新春10天假期，5天留在香港，到過迪士尼樂園、海洋公園及太平山頂等景點，住宿、飲食及玩樂等開支達3萬元人民幣。女兒張小朋友則說在中環海濱的嘉年華玩得很開心，贏了一隻小貓公仔。

至於為何不留在香港參與欣賞花車巡遊及煙花，張太說行程一早已安排好，難再成調動，又指蘇梅島氣候較和暖，適合怕冷的她，打算到沙灘遊玩。張太又稱內地人已習慣手機拜年，與親友又經常見面，因此趁假期外遊。

年輕情侶Bernard與Alicia則出發前往南韓首爾參與拍攝工作一周，順道在當地遊玩，但未具體安排行程，相信都會四處購物。他們說不擔心當地政治動盪，相信對旅客影響有限。

馮先生一家三口則飛往越南富國島遊山玩水。他表示，香港很多店舖新春期間關門「很悶」，無地方好去，而且越南吃喝玩樂的價錢實惠，「揸住5,000蚊可以喺越南玩幾日」，又說聯同機票等預算旅程花費1萬多元。