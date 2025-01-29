傳DeepSeek關聯組織竊OpenAI數據　微軟調查

中國人工智能（AI）模型DeepSeek發布後引起市場關注，美媒周三（29日）引述知情人士指微軟和OpenAI正調查與DeepSeek有關的一個組織是否以未經授權方式，取得OpenAI技術輸出數據。

報道指，微軟的安全研究人員去年秋季觀察到他們認為可能是與DeepSeek有關聯的個人，使用了OpenAI應用程序編程接口（API）竊取大量數據。軟件開發人員可付費得到API使用許可證，把OpenAI的專有AI模型集成到自己的應用程序。微軟是OpenAI的技術合作夥伴和最大投資者，已向OpenAI通報上述情況。

中國初創企業幻方量化於上周一（20日）發布DeepSeek-R1，它在測試表現、訓練成本和開源開放程度等多個基準測試中均超越OpenAI最新模型o1，但成本僅為o1的三十分之一。白宮人工智能及加密貨幣事務主管薩克斯（David Sacks）周二（28日）稱，有充分證據證明DeepSeek依靠OpenAI模型輸出開發自己的技術。