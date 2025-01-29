年初一大埔林村許願　市民分享拋寶碟秘技

蛇年大年初一（29日）不少市民到大埔林村拋寶牒許願，氣氛熱鬧。大家祈求身體健康、心想事成。有檔主指人流暢旺，生意比預期好。林村許願廣場的許願樹下聚滿來拋寶牒的人，買寶牒的地方正好位於許願樹的前方數十米，售價為50港元。場內可見一家大細、朋友及情侶，他們手持風車、打卡拍照、拋寶碟，人人笑容滿面，一同開心慶蛇年。

市民古小姐與邱先生前來林村許願，他們表示去年都有來拋寶碟，今年的新年願望是希望「工作順利、身體健康、香港經濟好一啲」。有一家三口到林村拋寶碟，劉先生笑言「畀女兒嘗試拋咗幾次，最後由我抛上，最後係一次即中（上樹）」。他稱想增加寶牒掛在樹上的機會，可以將祈福紙捲起。被問及今年的新年願望，女兒表示希望學業進步。劉太太分享在這裡吃了雪糕、玩夾公仔機。市民呂小姐每年都與朋友前來林村許願，她稱拋了1次寶碟就成功掛在樹上，願望是希望心上事成、身體健康，「拋寶牒純粹拎個意頭，當一個傳統活動」。

林村許願節同場有美食廣場、市集及攤位遊戲。有風車檔主表示，有很多市民來看風車，「但係無買囉」，現時無意減價促銷，風車會維持與上年價錢一樣，對於大年初一的人流認為「係少人一啲」，預計大年初三、四「會多返人流」。檔主又預計今年的生意額會比去年增加一至兩成，亦會考慮在大年初三、四會減價促銷。

有熟食檔檔主都指大年初一人流符合預期，今天生意額暫時還可以，不過預計未來兩天會再「忙啲」，又稱首次在林村開檔，很難預計生意額是否會大增，但都保持樂觀「希望賺返成本」。他又稱預計市民在大年初二、初三會開始出來拜年，「到時人流會再多啲」，屆時都會推出新菜式吸引客人。林村許願節即日起去到2月21日，市民前往林村可以在港鐵大埔墟站乘搭九巴路線63R，或到大埔墟懷仁街乘搭專線小巴25K。