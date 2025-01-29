大年初一28.7萬港人外遊　逾20萬人北上　8.6萬內地旅客南下

不少市民趁農曆新年長假期出遊放鬆身心，續昨日除夕(28日)共逾60萬人次出境後，今日(29日)大年初一繼續有外遊人潮，截至下午4時已有約48.7萬人次出入境，其中33.6萬人為出境人次，佔68%，入境人次則只有約15.1萬。而出境人次當中以香港居民佔最多，有287,538人次，佔出境人次當中約85.6%，其中最多人是透過羅湖口岸出境，有50,423人，另外深圳灣口岸及落馬洲支線口岸亦分別有46,680及41,518名港人出境，機場則有40,619名港人出境，乘搭飛機到外地旅遊。

而以連接內地陸路水路口岸的出入境數字推算，在28.8萬名出境的港人當中，排除機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭的出境人次後，最少有201,332人是北上回內地，除了羅湖口岸、深圳灣口岸及落馬洲支線3個最多港人出境的口岸外，高鐵西九龍站有35,170人出境，香園圍口岸有16,748人出境，而文錦度、落馬洲及中國客運碼頭亦分別有873、7,882及2,038名港人北上。另一方面，南下到港的內地旅客人數則只有86,124人，換言之北上南下的「逆差」最少有11.5萬人。

在訪港的內地旅客當中，最多人是經西九龍高鐵站來港，有23,579人，其次為落馬洲支線，有12,037名內地旅客來港，羅湖口岸亦錄得11,128名入境內地旅客人次。另外，有46,878人為回港港人，其他旅客則有18,265名。