解籤告誡經濟差自求多福籲官員減薪 沙田區籤文「衰到無人有」

師傳指香港籤文(左)四大皆空、並非好事，沙田區籤文(右)「衰到無人有」。

新界地區人士今早(30日)到沙田車公廟為香港求得第24號中籤，沙田區更只得第82號下籤，車公廟解籤師傅陳天恩居士拆解籤文，指籤文意思是讓市民「自求多福」。他解釋，現時香港經濟非常平淡，政府不應搞太多「唔等使」，對經濟無益的盛事，舉例早前當局舉辦盂蘭勝會，反問「佢(政府)識搞咩？」

對於籤文第三句「若得貴人相勉力」，他認為現時貴人未出現，真正能幫助香港的是外國投資，但不要像早前「中東王子」那樣一走了之。

他認為現時市民受衝擊，舉例長者乘車優惠「兩蚊都要cut，老人家幾傷心呢？」他認為所有官員、公務員應該自動減薪一半，不能讓市民捱餓，直言「市民食草啊？」他又舉例早前議員乘搭商務客位前往日本考察，勸籲政府不要浪費。

股市、樓市方面，他認為只會繼續跌，大約10至20%。他指，現時市民資金不多，賣出多過買入。單靠夜繽紛或是內地旅客、熊貓經濟等措施拯救經濟是笑話，北部都會區，亦難以對經濟有重大幫助。

對於地區人士睇錯籤，是否應該兩支合併來看，他直言「冇理由(睇錯)，二十同二十四個字眼都唔同。」他認為兩支籤意義差不多，四大皆空、並非好事，但否認是中籤當下籤解。

對於沙田區求得的第82號下籤，居士直指「沙田仲有19年衰」，因為沙田的地位已到盡頭、進退兩難，發展地區城市只會拖累本港經濟發展。他指籤文「衰到無人有」，經濟完全崩潰，沙田居民只有付出，沒有收穫。他總體上建議金錢上切勿揮霍，本港未來20年也不是很好。