旅遊促推載人飛行器來往景點　專家指可擇海岸線上空試驗

去年政府成立的「發展低空經濟工作組」已落實推行「監管沙盒」試點項目，以促進創新及測試低空飛行活動的潛在應用場景。旅業倡以載人飛行器接載市民及旅客觀光。旅遊促進會總幹事崔定邦今早(30日)在電台節目表示，措施有一定吸引力，日後可考慮研究來往市區與離島的航線，如郊區、地質公園等遊覽。

中國香港無人機總會主席楊景賞認為，不少人將小型無人機與可載人無人機「混為一談」，重申載人系統另有安全機制。若本港應用載人無人機，應先在海岸線上空或遠離人群的地方試驗，並考慮網絡能否配合、現場環境有無干擾等。當有關試點測試成功，市民釋除疑慮後，可再考慮是否擴大飛行範圍。即使內地無人載人飛行技術較本地成熟，但達到國家企業級不算很多，仍在持續發展。

另外，由於本港現時欠缺無人機載人飛行相關法例。議員陳沛良認為，釐定保障範圍時要考慮有關飛行是否牽涉第三者責任、無人機本身可產生的風險。若涉及載人就會更加複雜，釐清責任問題。他相信當相關項目試驗成功，有關法例出台後，就可釐定保險保障範圍，預料短期內未必做到。