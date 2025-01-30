初二起中東部雨雪來襲　南方將經歷冷暖天氣

內媒報道，周四（30日）大年初二開始，中東部將出現新一輪較大範圍雨雪天氣，北方降雪集中在初二至初四早晨，陝西、河南等地部分地區將有大雪，局地暴雪；南方大部以小到中雨為主，將持續至初五，公眾需加強防範雨雪天氣對春運交通出行的不利影響。同時北方氣溫持續偏低，南方則先暖後冷，防寒保暖莫要忽視。

周三（29日）大年初一，內地大部地區在晴天中度過。惟初二開始天氣發生改變，新一輪較大範圍雨雪天氣來襲。中央氣像台預計，初二至初五，中東部有較大範圍雨雪過程。甘肅東部、陝西南部、山西南部、黃淮西部、江漢北部等地有小到中雪或雨夾雪，陝西南部、湖北西北部、河南西部、甘肅東南部等地部分地區有大雪，局地暴雪，上述地區新增積雪深度可達2至5厘米，局地8厘米以上。南方大部地區有小到中雨，局地大雨。

初二，南方多地天氣回暖，江南等地暖意達到近期高點，大部地區最高氣溫將超過15℃，局地超過20℃。但偏暖氣溫不會持久，受冷空氣和陰雨共同影響，初三（31日）開始氣溫將逐步下滑，由之前的偏高轉為偏低。城市中，武漢今天最高氣溫為18℃，到了後天最高氣溫僅為5℃，體感由暖轉冷，氣溫波動大，需注意添衣保暖。

而北方地區受積雪和冷空氣影響，回暖乏力，春節假期將持續處於偏低狀態，特別是東北地區、內蒙古東北部一帶，積雪深度超過10厘米，局地更是超過30厘米，最高氣溫不足零下10℃，最低氣溫不足零下20℃，公眾外出需注意防寒保暖，尤其要做好頭部、頸部的保暖，謹防呼吸系統和心腦血管等方面疾病的發生。