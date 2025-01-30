旅遊界看好無人機載客低空觀光　保險業者指立法及保險需時

港府早前公布首批低空經濟「監管沙盒」試點項目申請有72個，申請的行業包括醫療相關行業、跨境運輸、地盤勘察、建築物巡檢、觀光等。就本港發展低空觀光旅遊一事，有旅遊界人士認為由中環至外島的航線具吸引力，但保險界人士指現時香港沒有相關法例，料需時間釐清無人機安全、第三者責任等問題。

旅遊促進會總幹事崔定邦接受傳媒訪問時表示，不少旅客對香港的離島及山林環境有興趣，認為香港發展低空觀光旅遊有一定吸引力，並指可考慮來往市區與離島的航線。

然而，低空觀光旅遊是由無人機載客飛行，本港現時既沒無人機載人的相關法例，又沒有無人機的第三者保險，保險界議員陳沛良表示，若無人機低空觀光經過測試後，本港仍要研究法例及保險等配套，他相信這些工作都無法在短期內做到。

陳表示，如無人機飛行牽涉第三者責任，他舉例，架機飛行時有一定風險，如會否撞到大廈、撞到其他屬資產的物件，無人機沒有駕駛者，是由一套系統去操控，上述事件的責任如何釐清十分重要。

有無人機團體建議本港先在海岸線等遠離人群的地方測試安全性，雖然內地已經有類似的操作，但即使是同款的無人機也不能直接用於香港，因為每個地方的網絡、環境及干擾均不同。