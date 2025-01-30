上環海味店開年飯　老闆指去年生意跌　入貨偏保守

今日（30日）大年初二會吃開年飯。上環一間老字號海味舖，老闆及員工繼續按傳統一起吃開年飯，祝願身體健康，「身體就係財富，當然希望生意好」。老闆吳偉鴻稱，去年店舖整體生意有下跌，在入貨方面都保守，「如果入貨多咗你自己就砸住。」

八餸一湯，開年飯意頭菜不少得。老字號海味店「裕隆號」，老闆及員工一起吃開年飯，今年開了2圍，共逾十多名親友及員工吃開年飯。開年飯前，吳偉鴻約早上7時店內進行拜神儀式。踏入正午12時左右，吳偉鴻與家人及員工舉杯，一同起筷吃開年飯。菜式包括髮菜蠔豉、「紅皮赤壯」的乳豬及齋菜等菜式。

老闆吳偉鴻回顧去年市道稱，銷情比前年差少少，希望今年比去年好，坦言「始終經濟係弱，消費力弱」，他又指「我哋多咗東南亞客」，他們會購買鮑魚海參。對於經濟差，會否扣減員工的薪金。吳偉鴻則指，「慳自己都唔可以慳伙記，寧願自己洗少啲，預計明年人工方面可能會維保持，因為呢兩年實在太差（經濟）」，希望與員工同甘同苦。

被問及想政府做甚麼刺激消費力。他則指香港經濟都是看外圍，如果外圍經濟好，香港一定好，特別是國內。他又稱靠整體經濟去看，「唔係我想去好就好」。裕隆號今年踏入成立的60周年，吳偉鴻表示，大年初二食開年飯「一定要做足，做到仔女話唔做」。