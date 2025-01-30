新春煙花今晚閃亮維港除舊歲　人人霸靚位逼爆尖沙咀海旁

爆竹一聲除舊歲！在大年初二(30日)晚上8時，維多利亞港上空將上演歷時約23分鐘、9幕共23,888枚新春煙花。一如以往，海量市民及旅客提早到尖沙咀一帶「霸靚位」。在下午約4時，文化中心外的觀賞區已經人頭湧湧，目測有逾數千人等候。

不少等候的人衣着大紅大紫，極具賀年氣氛。大部分人坐在地上休息，低頭看着手機，或許在向親友拜年，有小童的臉上未露笑容，看似比較疲累，或許等得有點久。與此同時，持續有人從天星碼頭一帶步向文化中心及星光大道，通道都變得水洩不通。

今年新春煙花以「金蛇迎春慶豐年」為主題，表演長23分鐘，屆時3艘躉船會在會展對出350米的維港水面一字排開，發放9幕煙花，除了有元寶、「8」等新年主題煙花外，香港6隻大熊貓亦會「現身」成為焦點，與全港市民和訪港遊客共賀新歲。另外，大會亦特別安排在中環滙豐控股大廈以及灣仔香港會議展覽中心的外牆上上演全新的燈光匯演。

除了尖沙咀一帶，市民亦可在半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園以及紅磡繞道等多處觀賞此次煙花匯演。

因應煙花匯演，尖沙咀市中心、尖東和西九文化區，今午5時開始分階段封路，紅磡海濱由於仍有工程，今次未能作為觀賞區。港島的中區、灣仔、東區、中環灣仔繞道及東區走廊，除了金紫荊廣場外，下午5時半開始分階段封路和改道。