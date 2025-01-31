業界指今個農曆新年出境旅行團增加　團費整體跟去年差不多

旅遊促進會總幹事崔定邦今日(31日)在電台節目表示，今年農曆新年，本港出境旅行團數目整體有增長，但幅度與去年不同，主要原因是今年農曆新年假期與聖誕假期十分接近，其次是去年港人呈現報復式旅遊，很多時未必計較價錢，今年報團外遊的市民，大多會衡量價格，亦會比較不同旅行社提供的選擇，至於價錢方面，團費整體跟去年差不多，大灣區城市的成本則有所增加。

崔指出，農曆新年假期，內地許多城市安排很多慶祝活動，過去數天到內地的旅行團，每日都有600至800團，有明顯增加，最受歡迎是短途線主要是大灣區城市。其他國家，最受港人歡迎的地點仍是日本和南韓。而不少原本想去泰國的市民，因為擔心泰國的情況，改去其他地方。

在入境團方面，今年過夜與不過夜的旅客約各佔一半，行程會過夜的旅行團增加，相信與疫情後酒店房間數目增加有關。以深圳灣口岸入境人數作比較，農曆年廿九的入境數字，較去年上升近四成三，相信最大原因是深圳市恢復及擴展來港「一簽多行」個人遊簽注有關。香港部分酒店在年廿九至年初四入住率已近100%，一直至年初六初七才見回落，可見今年本港酒店的預訂和入住率都非常高。