年初一廣東近2千萬人次跨區域流動　同比增逾5%

周四（30日）年初二春運第17天，內地全社會跨區域人員流動量預計約2.86億人次，其中鐵路客運量950萬人次，公路人員流動量約2.73億人次，水路客運量120萬人次，民航客運量227萬人次。據廣東省交通運輸廳消息，周三（29日）全省跨區域人員流動量約1,992萬人次，同比增長5.32%。

據2025年綜合運輸春運工作專班數據，在周三年初一，全社會跨區域人員流動量逾2.05億人次，較去年同期增長5.4%。其中，鐵路、公路、水路、和民航客運量分別為551.2萬、1.96億、74.4萬和203萬人次，相較去年同期，除鐵路客運量下降0.9%，其餘公路、水路、和民航客運量均上升。

廣東省周三的鐵路、公路、水路和民航客運量分別超68萬、1,883萬、14萬和25萬人次，其中鐵路、公路、民航客運量同比分別上升2.25%、5.75%、8.34%，水路客運量則減少0.29%。春運以來全省跨區域人員流動量累計超4.4億人次，同比增長7.42%。全省高速公路周三車流量約503萬車次，同比增長15.3%；粵港澳大灣區高速公路車流量約402萬車次，同比增長41.67%。春運以來全省高速公路累計車流量約1.1億車次，日均車流量約735萬車次，同比增12.84%；粵港澳大灣區高速公路車流總量約9,537萬車次，同比增長15.37%。