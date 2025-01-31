公屋聯會政總外請願提五大願望　倡延長現金津貼計劃等

新一份《財政預算案》下月底公布。有團體今日(31日)到政總外請願，建議五項建議，包括延長現金津貼試行計劃、放寬資助出售房屋業主樓換樓，以及檢視新發展區公私營房屋供應比例等，認為當局應盡量避免削減基層市民的經濟扶助措施。

公屋聯會在政總外舉起「延長現金津貼計劃」、「增加居屋綠置居單位面積」等標語。該團體表示，「現金津貼試行計劃」限期將至，截至去年9月底，雖然一般公屋申請者平均輪候時間下降至5.5年，長者一人申請者亦同時下降至平均3.5年，但輪候公屋的時間仍然處於較高水平。而政府預料至2026/27年，公屋綜合輪候時間會降至平均4.5年，而現時仍有相當的時間，故該會建議應繼續延長試行計劃，並應考慮作出恒常化建議，以紓緩基層市民的經濟負擔。

公屋聯會向房委會提出建議，可讓轄下未補價資助出售房屋的年長業主，可以出售現有單位後，在居二市場購入面積較原有為少的未補價單位，增加單位的流轉，房委會表示，會參考房協現時類似計劃的成果，考慮是否可以推展至居屋業主，反應是正面的。

團體又建議，政府及房委會可先在綠置居項目中，進一步增加較大單位面積的數目及比例，吸引綠表住戶申購，以加快公屋單位的流轉。同時，亦可因應未來有更多大單位的供應下，研究引入更多按揭貸款的產品，協助市民成功置業。

此外，團體認為可以考慮區內的產業發展，人才需要等，提供更多相適應的住房，可適當調整不同區域內的公私營房屋的比例，或公私營房屋比例可調整至5比5。而且亦可以鼓勵企業提供住宿單位，如參考科學園的創新斗室，或提供現時的青年宿舍項目。

政府提倡「香港無處不旅遊」，團體認為政府亦可考慮結合舊屋邨及傳統文化的特點，整合及推出更多深渡遊的旅遊產品，吸引本港及外地旅客，並增撥資源，作相關建議的研究及推動。