美國家情報總監提名人示警　中國是最大安全威脅

美國國家情報總監提名人加伯德（Tulsi Gabbard）周四（30日）表示，中國持續是美國面臨的最大國家安全威脅，近期對美國發動兩次重大網絡攻擊，還損及美國主要電訊公司，凸顯其搜集數據的意圖。

在參議院情報委員會當日舉行國家情報總監人事聽證會上，加伯德表示，美中經濟互動緊密，雙邊關係複雜。涉及中國的挑戰及威脅很多，其中一些發生在近期，例如黑客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）及「鹽颱風」（Salt Typhoon）的網攻事件。她指出，要應對這些威脅，必須強化網絡安全措施及情報搜集，並與私人企業和國際夥伴更緊密合作。被問及美國對華政策的重點時，她稱將評估工作環境中的缺口，並確保情報圈適當利用資源來填補。

加伯德又被連番針對其過往言行提問，其中她擔任眾議員時，曾動議撤銷對美國中央情報局前特工斯諾登的起訴。在聽證會上被問是否認為斯諾登出賣國家時，她未有正面回應，僅稱着眼未來如何避免發生同類事件。她曾暗示俄羅斯有正當理由入侵烏克蘭的言論也受到猛烈批評。43歲的加伯德曾是民主黨籍夏威夷州眾議員，是美國首位進入國會的印度教徒和美屬薩摩亞人。她2020年角逐美國總統選舉民主黨初選，2022年10月宣布退黨，去年加入共和黨，同年8月表態支持特朗普。