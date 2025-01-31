預算案公布前　社協政總請願　倡設家庭團聚工作簽證等

政府下月底發表新一份財政預算案，有團體今日(31日)到政總外請願，建議當局簽發家庭團聚工作簽證、批准中港分隔單親家庭家長來港、考慮放寬外勞住宿條件等措施，認為可補充本港勞動力外，亦可為政府減少負擔，及增加收入。

香港社區組織協會在政總外舉起「分隔單親工作證，自力更生早脫貧」等標語。該團體建議當局為中港分隔家庭設立工作簽證政策，探親家庭持工作簽證，讓他們一邊工作，一邊照顧子女。

當局為解決安老院人手長期不足問題，開展院舍輸入護理員特別計劃，團體中港分隔單親家長長居香港，熟悉香港語言及生活環境，可以立即投入工作，較易適應環境，亦不用安排住宿，僱主成本較低。

團體稱，應加速安排香港單親子女的內地媽媽，酌情批准單程證來港定居照顧子女;尤其是60歲時會批來港，讓媽媽既可以照顧子女，又可以增加本港勞動力及減少家庭貧窮。

此外，中港分隔單親的媽媽因持探親証在港照顧子女，所以不能在港工作及參與培訓，加上外勞條件亦要求僱主為僱員提供香港住所，建議政府應考慮放寬住所安排，容許在港已有居住處成為宿舍，酌情鬆綁外勞住宿條件，容許先請後培訓、在港處理補充勞工計劃，以及在港設有専門聘請外勞中心處理，令家庭不用支付大筆中介或申請費。