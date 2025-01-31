傳美國防部職員為用DeepSeek　將電腦連上中國伺服器

美媒周五（31日）引述美國國防部官員指，在該部門屏蔽對中國人工智能（AI）模型DeepSeek的訪問前至少兩天，有職員為使用該應用程式，將辦公電腦連上中國的伺服器。知情人士透露，美國軍方人員去年秋季開始在工作電腦上下載較早版本的DeepSeek代碼，當時未引起國防部安全團隊擔憂，因不清楚其與華關係。

據報道，負責美國國防部資訊科技網絡的國防訊息系統局周二（28日）晚採取行動，阻止官員訪問DeepSeek，此前國防官員對其他職員使用DeepSeek表示關切。官員指出，周三（29日）國防部一些工作屏幕上以操作原因為由，彈出「網站屏蔽」的提示，但其他人仍可訪問該應用程式。官員透露，該部門的資訊科技專家仍在研判職員通過網絡瀏覽器直接使用DeepSeek的程度。

美媒另報道，美國政府正調查DeepSeek，確認該公司有沒有繞過美國出口禁令，透過新加坡的第三方購買美企英偉達的先進晶片，白宮與聯邦調查局已介入事件。英偉達發言人強調，該公司始終要求合作夥伴遵守所有相關法律，如發現違規行為，將採取適當行動。