啜血療傷恐中毒　蛇王稱應影蛇求醫打血清

「啜血療傷」是眾多劇集中被毒蛇咬的急救方法，但李逸朗聞言即稱「千萬不要這樣做！」他反指啜血反而有機會將毒吞下，故應保持鎮定及報案求助，拍攝毒蛇的外貌，爭取在黃金數小時內送院以注射抗蛇毒血清。他指青竹蛇是香港每年最多咬到人的毒蛇，但毒性輕微，及時接受治療便無大礙，又指香港過去數十年無人被蛇咬死，倡市民雖要提高警覺，卻毋須過慮。

縱使一般情況下蛇不會攻擊人，但他指多數人在不知情的情況下誤觸蛇而被咬。他提及青竹蛇是每年最多咬到人的毒蛇，但並非牠特別愛咬人，而是因為其伏擊型的習性，多「守株待兔」捕捉獵物，又多數撬住樹枝、花草，而且是綠色的，因此行山人士很容易在樹下走過或剪草時誤觸牠而被咬。

一旦不慎被蛇咬傷，他指市民要保持鎮定，將被咬的部位放在水平位置，減慢血液流入心臟的速度，並報案求助，以便送到急診室打血清治療。他提到事主或友人可以手機拍下蛇的外貌，方便醫生分辨蛇類對症下藥，爭取在黃金時間數小時注射相應的血清。

他又指醫療科技發達，基本上醫院都有不同種類的蛇毒血清，「香港幾十年無人被蛇咬死，今時今日被蛇咬更加係唔需要驚」，但仍需小心提防，因為中毒的反應因人而異，多數被青竹蛇咬會流血不止及腫痛；銀腳帶具神經毒素，被咬會令人休克、頭暈及嘔吐等。

之不過，部分劇集的角色被蛇咬時，他們會嘗試啜走毒血。他指啜毒只是戲劇效果，現實上絕不可這樣做，「用口吸啜隨時啜埋啲毒落肚」。他指部分急救包或有毒液吸取器，可嘗試使用，但最重要是報案求助送院。