首階段走塑實施至今當局收75宗投訴　59食肆受警告其中6間被罰

首階段管制即棄塑膠自去年4月22日開始實施，至已逾9個月，期間的半年適應期已過。環境及生態局長謝展寰接受電台訪問指出，有關管制實施至今，在正式執法的3個多月中，總共收到75宗投訴，主要涉及餐廳提供受禁餐具，59間食肆經多次巡視和講解後仍未改善，須發出警告，其中6間被定額罰款2,000港元。

謝續稱，第二階段「走塑」要確保有合適替代品才會推行，屆時將同時禁止向堂食和外賣客人，提供塑膠杯和蓋、食物容器和蓋等。他指出，根據第一階段管制經驗，社會對替代品的認受性十分重要， 因此會與業界一同試驗，找到可靠替代品時，才會實施下一階段管制。例如湯碗轉用紙蓋，有很多意見指功能欠佳，食物容易倒瀉，生產商需要研究改善設計。

在回收資源方面，政府今年上半年會向立法會提交「生產者責任計劃」的共同法律框架條例草案，並有意將計劃擴展到膠樽和紙包飲品包裝。謝表示，「入樽機先導計劃」2021年推出至今，共回收1.5億個膠樽，市民反應不錯，認為入樽機方式有效，不需要很大金錢誘因，每個膠樽退回1毫子，已有足夠吸引力，讓市民願意回收。法例將要求生產商回收膠樽，回收方式則交由生產者和市場決定，可用更符合成本效益的方式落實。

至於減廢回收，謝表示，財赤下會用符合成本效益方式推動，指政府財政緊絀時，不能無限量增加資源推動回收。已開始在政府設施，包括街市的空置攤檔設立回收點，亦會多使用智慧回收機，減少人手需求。另外，謝提到政府計劃修訂《氣體安全條例》，將「氫氣」納入條例所規管的氣體燃料之一，確保安全使用，會在上半年提交立法會。