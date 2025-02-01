政府財赤將調整8大撥款　貼錢不加非本地生學費唯恐難吸人才

政府面對近千億財赤，正準備向各方面開刀，包括對大學的撥款。教育局局長蔡若蓮今日(1日)在電台節目表示，政府財政正面對挑戰，基於社會共同承擔的原則，教資會未來3年對8間大學的撥款將有所調整。她稱，八大一直以來財務穩健，院校有其他收入，包括接受外界捐獻及研究院課程的學費收入等，而當局亦有給予足夠時間供院校消化與及早作出規劃，不擔心會影響院校運作及競爭力。

至於政府現時對每個非本地生補貼數萬至10多萬港元，有建議認為長遠應逐步增加非本地學生學費至收回成本，蔡卻說，需要平衡對人才的吸引力，指現時新加坡對非本地生收取10多萬至20多萬元的學費，若貿然大幅度調整，恐怕難以吸引優秀學生來港。

對於早前有官立及資助小學未有遵從教育局指引，在緊接長假期後安排測考，蔡表示，有向學校了解過，今年上半學期比較特殊，假期較集中，有部分學校希望試卷不要相隔太久才派發，故作出有關安排，經當局提醒後，相關學校已表示編排時會多留意。她又稱，部分學校有徵詢家長意見，部分在職家長認為長假期方便指導子女溫習，但相關指引並非強制性，可讓學校配合家長需要作彈性安排。