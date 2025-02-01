逾70%社署社工難眠　近半有焦慮30%抑鬱　四個中一個想辭職

社署社工上年度辭職率達3%，比整體公務員辭職率高60%。有工會今日(2月1日)公布調查，結果發現逾70%受訪社署社工有睡眠困難，近半有中度至重度焦慮，近30%有中度至重度抑鬱。另有逾60%受訪者須長期看中醫，近20%正接受心理治療或輔導，更有近10%正接受精神科治療。近60%受訪者認為其焦慮抑鬱與社署的工作有很大關係，近四分一人直言考慮於未來5年離職。

社署社工總工會去年9月19日至10月31日，向社署任職的社工進行問卷調查，收回446份回覆，佔社署社工總數的17.7%。結果發現，有72%受訪者有睡眠困難、60%有焦慮躁動或情緒低落、61%有嚴重疲倦。調查亦透過「廣泛性焦慮障礙7項量表」及「抑鬱徵狀自我測量表」了解社署社工的心理狀況，結果顯示，有49.2%受訪者有中度至重度焦慮，27%有中至重度抑鬱；58%受訪者認為其焦慮、抑鬱與在社署的工作有很大關係。同時，有61%受訪者須長期接受中醫治療，18%正接受心理治療或輔導，9%正接受精神科治療。

調查又發現，83%受訪社工認為社署有士氣問題，23.8%稱很大機會於未來5年離開社署，主要原因包括工作困難、身心問題、管理惡劣等。有54.6%受訪者稱很大機會不會接受晉升，39%稱願意減薪一半以換取工作量和工作時間減半。此外，針對社署整體的管理人員表現，調查發現，有43%受訪社工認為管理層朝令夕改，28%認為管理層對其批評多於肯定， 另25%認為管理層主觀偏執、不肯認錯，有達84%更稱社署未採取有效措施處理有明顯表現問題的社工。

工會表示，近年的社署社工的辭職比例持續高於整體公務員。以上年度、即2023至24年度為例，社署社工的辭職率達3%，比整體公務員的1.8%高出60%。工會建議社署推出5年計劃，推動正向及以肯定為本的管理文化，並加強對管理人員的督導培訓，建立機制收集下屬對上司的意見。工會又建議，社署可在地區層面定期舉行專案檢討會議，檢視特別複雜及棘手的個案，同時亦喲啊加快招聘人手，以填補約150個社署社工崗位。

社署回覆本報查詢指，截至去年底，社署有6,487個職位，社會工作主任職系及社會工作助理職系分別佔1,979個及536個，空缺分別有90個及75個。過去3年，社會工作主任職系有202人辭職、社會工作助理職系則有58人辭職，兩者合計260人。

社署表示，該署職系管理組會主動安排與提出離職的員工面談，了解擬離職的原因並提供所需協助，過往曾成功挽留同事繼續留任。該署強調重視員工的發展和培訓，包括為新入職的社工提供涵蓋各福利服務範疇和工作流程的先導課程，讓其盡快融入崗位，並安排資深社工擔任導師支援。

社署又指，重視及推廣工作和生活的平衡，有為員工安排促進身心健康和正面處理壓力的課程及舉辦各類康樂活動；署方臨牀心理服務課亦有定期舉辦課程及製作刊物，增進員工心理健康。署方續指，員工若自覺受情緒或行為困擾，不需轉介，即可提出尋求由部門提供的臨牀心理服務，可於辦公時間接受諮詢、評估或治療。