啟德機場100周年誌慶　機管局將出版郵票等紀念活動

本港的舊機場啟德機場於1998年完成歷史任務，當時只有一條跑道，但客貨運量都已經世界名列前茅。現時的香港國際機場三跑系統亦已落成啟用，運輸及物流局局長陳美寶今日(1日)發表網誌，稱去年底機場三跑道系統全面投入服務，代表香港的航空業邁向新時代，而為紀念啟德機場一百周年，政府與機管局將會舉辦一系列活動，詳情將會容後公布。

1925年，飛行員亨利亞弼 (Harry Abbott) 租用啟德濱部分填海土地開辦了「亞弼飛行學校」，他在當年的大年初一駕駛一架寇蒂斯JN-4C珍妮號雙翼飛機，創下了啟德「零的突破」，香港日後發展成為國際航空樞紐由此起步。今年為啟德機場100周年，為紀念這個歷史性時刻，政府與機管局將會舉辦一系列活動，包括出版紀念郵票以及舉辦不同類型的活動，以紀念香港航空業的傳承。

陳美寶指，她在年廿八到民航處探訪同事，了解民航處新一年的部署和工作。去年三跑道系統啟用時，同事同樣是全力以赴地做準備。針對三條跑道同時運行的航空交通管制訓練由2023年底開始，由兩條跑道轉往三條跑道同時運作，三跑道系統由去年11月底啟用至今，運作良好順暢，一直維持着安全而有效率的運作模式。

另外，她指香港參與國家自主研製的C919飛機項目是另一里程碑，由今年1月1日起，中國東方航空上海往來香港航線的其中一航班，固定由C919執飛，令香港成為首個內地以外有C919定期商業航線的地方。該公司在本港已有接近40位合資格的飛機維修技術員可為C919 提供服務。本港亦有數名工程師準備前赴上海進修有關C919更詳盡的機型維修工作。