數千旅客一度滯留碼頭　三亞西島道歉

春節期間，不少民眾選擇在國內旅遊，部分熱門景點難免產生亂象。海南三亞西島周四（1月30日）被指管理失控和承載力不足，導致數千遊客滯留碼頭3小時，高聲齊喊退票。三亞西島海洋文化旅遊區周五（1月31日）晚致歉。

三亞西島海洋文化旅遊區解釋，是因為春節旺季期間遊客上島意願強，且超出預期，加上入離園乘船時間集中，才造成遊客候船時間延長，體驗感不佳。景區已投入4艘399座高速客運船舶、6艘98座客運船舶做營運使用，而事發當天的晚上9時許已安全離島，未來的旺季高峰期將延長對外營業時間，從晚上6時調整至晚上8時。

三亞市旅遊景區協會指，各景區已採取一系列提升旅遊體驗的具體措施，包括強化運力保障，尖峰時段加密班次，縮短遊客等待時間；為老弱病殘幼和孕婦等特殊族群開拓「暖心通道」，延長營運時間等。

除三亞外，雲南麗江玉龍雪山省級旅遊開發區管理委員會周六（2月1日）指，玉龍雪山景區目前已進入春節假期旅遊接待高峰，管理和服務壓力進一步加大，景區於即日起至下周三（2月5日）採取分流措施，確保客流量控制在安全有序範圍。

另外，周六是內地春節假期第4天，亦是春運第19天，中國國家鐵路集團表示當天全國鐵路預計發送旅客1,330萬人次，計劃加開客運列車791列。