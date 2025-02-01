多條新規今起實施　涉離婚房產分割等

內地多條新規自周六（2月1日）起開始實施，涉及食用油運輸、離婚房產分割等方面內容。

強制性國家標準《食用植物油散裝運輸衞生要求》規定食用植物油散裝運輸應採用食品專用容器，應在容器外顯著位置明顯標識「食用油專用」或「食品專用」字樣，容器內外均應乾淨衞生。運輸非食品的容器不應運輸食用植物油。

另外，新實施的《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民法典〉婚姻家庭編的解釋 (二)》在父母為子女婚後購房出資、夫妻間給予房產等具體案件法律適用中，強調在以出資來源作為分割財產基礎的前提下，要綜合考慮婚姻關係存續時間、共同生活及孕育情況、離婚過錯等因素，公平公正處理。

《專利糾紛行政裁決和調解辦法》落實新修改專利法有關內容，增設重大專利侵權糾紛行政裁決、藥品專利糾紛早期解決機制行政裁決、專利開放許可實施糾紛行政調解等有關章節。

同時，財政部辦公廳在北京、天津、上海、福建、廣東自由貿易試驗區和海南自由貿易港展開推動解決政府採購異常低價問題試點工作，列明試點地區採購人應當在採購文件中明確異常低價投標（響應）審查的有關內容。