中國外交部長王毅上周五(1月24日)與美國國務卿魯比奧通電話,要求對方「好自為之」。魯比奧近日受訪時澄清,他在通話時沒聽到這句話。

魯比奧在訪談期間被主持人問及對「好自為之」的看法,未等主持人說完,魯比奧就打斷對方,並稱:「有人告訴我了,我沒有,至少當時翻譯沒有對我說任何我覺得過分的話。」他又指摘這是中方慣用的把戲,用英文說了一件事,然後又翻譯成另一種。如果他聽到王毅說「好自為之」,那麼肯定回將這句話原封不動地奉還給對方。

「好自為之」有多種翻譯方式,中方過去也多次提過該詞,並將其翻譯為「make the right choice」(做出正確選擇)等。但中方今次公布的英文翻譯稿顯示,王毅所說「我希望你好自為之」被翻譯為「I hope you will act accordingly」(我希望你採取相應行動),表述相對溫和。