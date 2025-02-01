車Cam直擊：大圍私家車衝紅燈遭接駁巴攔腰撞　無人受傷

今日(2月1日)晚上時分，網上流傳一段車Cam影片，當時拍片車輛沿美田路行駛，駛至近大圍站公共運輸交匯處出口時，交通燈號為紅燈，惟前方一輛銀色私家車並無停下，繼續沿路前行。此時，一輛接駁巴士從交匯處駛出，司機收掣不及，撞向銀色私家車的左邊車身，私家車捱撞後順勢打轉，而畫面最後只見到兩車停在路中。據了解，該宗意外發生於今晚約7時54分，事件中無人受傷，事後有人報稱因無留意交通燈號肇禍。

該條影片引起網民熱議，除了批評涉事私家車司機衝紅燈外，不少人將焦點放在影片的模糊畫質上，笑指「係咪我隻眼有問題？」、「睇唔清楚佢點撞喎」、「你個cam連前車嘅車牌都睇唔到喎」，並建議車主「換cam啦」。

同一位置早前亦發生一宗嚴重交通意外。2024年12月26日，一輛空載481B專線小巴，沿美田路駛往紅梅谷路方向，駛至港鐵大圍站對開時，另一輛載客專線小巴從公共運輸交匯處駛出，兩車懷疑收掣不及發生碰撞，其中載客專線小巴失控衝前約100米，衝過路邊石壆後，再衝入與車公廟路交界迴旋處，最後剷上石壆擱於花槽。該宗車禍造成3男6女受傷，當時的車Cam影片顯示，涉事空載小巴懷疑衝紅燈引發事故。