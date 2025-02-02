女蛇王曾遭五步蛇咬傷險死　97年大戰「過山烏」成佳話

女蛇王周嘉玲自1971年入行，今年是第5個蛇年，過往不時協助政府部門捉蛇，例如1997年在西貢「大戰」一條巨型毒蛇過山烏(眼鏡王蛇)，成為一時佳話。她說當日捕蛇的情景仍歷歷在目，指當日已打算一旦失敗即「跳海逃生」。不過，她在蛇舖一次不小心而徘徊生死邊緣，自此改變她對人生的看法。

周嘉玲在採訪當日從貼有毒蛇的蛇箱中，輕輕一下便取出飯鏟頭(眼鏡蛇)。牠看似十分凶猛，不動挪動身軀，但無法脫離。面對毒蛇，周毫不畏懼，但有一次捉蛇經歷，她都「打定輸數」。

她提到該次獲派到西貢水警機地捕蛇，原先獲知只是無毒的蚺蛇，到場才發現是13呎長、堪稱全港最大條的過山烏。她續指，過山烏毒性很強，被咬後3分鐘便會休克，可說是「死梗的」。周說當時立即要求附近所有人離開，方便她與毒蛇搏鬥，以免他人被嚇到或被咬到。

因為毒蛇太大又是野生，比較兇猛，她準備3個應變方案，一旦未能順利捕捉，已打算隨時「跳海逃生」，形容「命仔最緊要」。幸好當時毒蛇未發現周，她趁蛇未發難前，輕手捉着將牠制服，毋須冒險與蛇搏鬥。

不過百密總有一疏，周記得有一次來錯一條五步蛇，在周餵蛇飲水時不慎被牠咬傷，嚴重得周的母親通知親友準備來見她最後一面。事後安然無恙，但令她認為生命可貴，決定不再生劏毒蛇取膽，毋須鋌而走險賺大錢。

至於打算何時退休，她則說，退休會令人衰老「慢百拍」，思維變得不清𥇦，疾病亦會隨之出現。她說在淡季放假周遊列國，冬天旺季勤力點長時間工作，毋須退休。不過，店舖已有接班人，便是其弟弟，但她坦言不知蛇舖仍能經營多久，一切都是隨緣。