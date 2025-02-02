蛇羹執剩30舖　振旅業唔識寶　老字號變陣搞網售導賞團

縱使靈蛇在乙巳蛇年成為主角，但蛇舖的命運未必一樣，多間歷史悠久的蛇舖結業，現存的蛇舖由高峰期的百多間減至約30間。經營深水埗家族蛇舖的第2代女蛇王周嘉玲坦言，一年只有天冷的兩個半月才多人吃蛇，夏天則冷清得可以「拍烏蠅」。她又說以往最賺錢的蛇膽已沒人吃，活蛇貨源亦減少，形容前景暗淡「做一日和尚敲一日鐘」。周認為蛇羹屬本地獨有文化，且烹調工序繁複，沒有其他地方能像香港一樣「好似食碗雲吞麵咁簡單」，倡港府善用並發展，豐富香港旅遊資源。

天氣早前忽然轉冷，蛇舖在過年前「異軍突起」。自1965年起扎根深水埗的「蛇王協」在採訪當日食客絡繹不絕，周嘉玲、其胞弟與員工5人忙過不停，忙於上菜、烹調蛇菜及執枱等。店內不少食客是中老年人或一大家小，亦有部分年輕人及外國遊客。

不過生意並非日日都興旺。周嘉玲提到大部分人只會在天寒地凍的日子才吃蛇羹，旺季每日能賣700碗，但夏天卻沒生意「我可以派個烏蠅拍給你一起拍烏蠅」，每日只能賣到70至100碗，即旺季的十分一。

她續指，蛇舖有異於一般餐廳，未必人人會主動內進吃蛇羹，需要例如親友介紹等的牽引再人傳人，間中亦有旅客看到網上推介後前來試食。周坦言，一年生意只能做2.5個月，而且生蛇膽現在已甚少有人吃，不能再依賴劏蛇取膽賺錢。但與此同時蛇舖卻面對高昂的租金，令同業們很「頭痕」，不少無奈結業。

面對經營困境，周嘉玲都要「變陣」應對，在淡季構思新款的蛇菜式，新冠疫情期間推出急凍蛇羹及湯包在網上銷售，首年便賣出4,000包，當時成為店舖的「救命草」。她又說多間酒樓結業，部分見市道差亦不辦蛇宴，蛇肉銷售一落千丈，因此落手落腳推出蛇宴。

縱使行業逐漸式微、前景暗淡，但周嘉玲認為蛇舖仍有保留的意義，尤其整個亞洲地區，包括內地、台灣、星馬泰等都沒蛇羹吃，而香港煮蛇羹已有過百年歷史「好似食碗雲吞麵咁簡單」。她提到已與人合作辦導賞團，安排旅客到店舖試吃蛇羹等，以及與親善大使「小花」蛇接觸，相信行程對外國人具吸引力，期望港府多推廣，令旅客即使未必有興趣吃蛇，但都能認識本地獨特飲食文化。

另外漁護署資料顯示，截至上月26日，全港可售賣食用蛇類的持牌動物售賣商數目為9個。食環署紀錄則顯示，截至上月24日，全港僅有1間獲准售賣活蛇的持牌新鮮糧食店。