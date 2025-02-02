東方日報A1：高齡的哥生死時速　3母女險一鑊熟

馬路炸彈持續氾濫，大年初四又在港島引爆！一輛搭載三母女前往機場之的士，昨晨沿西區半山落斜至般咸道交界一交通燈時，的士懷疑失控越線，掃欄撞冧交通燈後衝上行人路，險告剷入有近百年歷史的英皇書院。涉事的士車頭毀爛，七旬的哥及一名六旬乘客同告受傷，後者經治理後因「趕飛機」拒絕送院。據悉，有人報稱煞車系統失靈肇禍，執法部門正循司機精神狀況、駕駛態度及車輛機件等多方向調查，以確定事故原因。

昨日早上7時許，一輛接載3名女乘客前往赤鱲角香港國際機場之的士，沿漢寧頓道落斜方向行駛，當駛至般咸道交界一交通燈位時，的士懷疑失控，高速越過對面線後，掃毀約兩米長鐵欄及撞冧一支交通燈後，繼而餘勢未盡衝上行人路，險些剷入英皇書院。

意外中，涉事的士車頭呈「V」字形凹陷損毀，車頭冚摺起，四周散落支離破碎的交通燈、被撞甩的扭曲鐵欄及車輛碎片，幸好的士在最後一刻止住去勢，英皇書院未受波及，門前石柱幸免於難；若然的士再駛前半米，可能直落校門階梯，造成校舍嚴重損毀，以及危及更多人的安全。

救援人員接報趕至現場，其中姓麥（70歲）的哥的手、頸及胸部不適受傷，他經敷治包紮後，清醒由救護車送往瑪麗醫院接受治理。另一姓李（60歲）女乘客嘴唇流血，並且報稱頸部不適，由於與同行兩名女兒須「趕飛機」，因此在救護車上接受治理後拒絕送院。

現場所見，涉事路段看似沒有留下任何煞車痕迹，七旬的哥通過酒精呼氣測試。據悉，有人事後聲稱在駛至上址交通燈時曾經嘗試煞車，但卻發現煞車系統失靈，結果導致車禍。涉事的士其後被拖走扣驗，執法部門正循事發時司機的精神狀況、駕駛態度及車輛機件等多方向調查，以確定事故經過及原因。

近年涉及高齡司機的嚴重車禍時有發生，其中一宗發生於2023年3月5日，一輛的士於北角炮台山道落斜失控，在行人交通燈號顯示為綠色的情況下衝落英皇道，如「打保齡」般猛撞途人，連同的士乘客共4人受傷，其中兩人多處骨折重傷。2024年5月，涉事85歲男司機在法院承認一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，法官當庭斥責其駕駛行為鹵莽，判其入獄一年、停牌兩年及須報讀駕駛改進課程。

另資料顯示，在今次車禍中險被波及的英皇書院，建於1923至1926年之間，是本港現存6幢戰前官立學校校舍之一，其東翼、南翼及北翼校舍連同部分護土牆及邊界，充滿新古典主義風格，當中如拱形柱廊、飾有石柱的外廊及粗琢隅石等，無不古典雅致。這座紅磚校舍在本港同類的學校建築中甚為罕有，更在2011年被列為古蹟，以確認該校的歷史和文物價值。

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