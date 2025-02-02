新人唔入行　30歲以下的哥不足5%

本港職業司機老年化普遍，根據政府統計數字，本港逾20萬人持有的士駕駛執照，平均年齡高達58歲。政府前年提出修訂建議，擬收緊的士、小巴等商用車司機體檢安排。有的士業代表強調，年齡大不代表駕駛意外機會高，整個運輸業均面對高齡化問題，促政府從健康教育入手，鼓勵職業司機定期體檢，利己利人。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，現時年齡介乎50至70歲的的士司機佔70至80%，而30歲以下司機不足5%，「新人唔入行」，致的士業有年齡斷層的趨勢。他強調，年齡大不代表駕駛意外機會高，而包括的士業在內，整個運輸行業均面對司機高齡化問題，他期望的士車隊推出後，能吸引更多人入行。

政府前年提出修訂《道路交通（駕駛執照）規例》建議，計劃收緊的士、小巴等商用車司機體檢安排，由70歲降至65歲或以上，須進行一年一檢。吳坤成認為，政府不應一刀切，用年齡作限制，「70歲同65歲有咩分別？」強調應從健康教育入手，鼓勵職業司機定期體檢，對自己的身體狀況有更深認識，並進行恒常性的健康管理，再慢慢推行相關法例修訂，才能切合現時的環境。