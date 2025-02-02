寒冬易誘哮喘病發　醫生籲保暖戒煙忌嗜酸辣

冬季哮喘患者要留神！全球哮喘患者多達3億人，本港就佔逾33萬人，近期氣溫急降，且步入流感高峰，容易激起哮喘病發。有呼吸科醫生就指，哮喘患者冬季要小心保暖、提防流感，又提醒哮喘患者，如要外遊，就要記得帶備備用藥物。另外，哮喘患者要小心「病從口入」，減少吃太刺激性的酸、辣食品，盡量少喝酒，切勿吸煙。

根據香港哮喘會資料，每年平均就有70至90人死於哮喘病發，當中有近三分之一死者正值壯年（15至44歲）。衞生署衞生防護中心2023年進行的《健康行為調查》就發現，有1.6%受訪者曾被醫生診斷患有哮喘，且需要持續醫療護理。

呼吸系統科顧問醫生廖頌雅表示，哮喘與氣管敏感相似，分別就在於程度上。若情況較輕，例如鼻子或喉嚨痕癢、輕微咳嗽，便屬於氣管敏感。若情況嚴重，出現喘嗚、「扯晒蝦」般，則屬於哮喘，需要定期覆診，亦要用不同類型的藥劑，例如口服吸劑，以紓和病情。

她續指，病毒或細菌引致的上呼吸道感染，是誘發哮喘的成因之一。由於空氣轉冷、流感肆虐，通常哮喘病人於冬天發病的機率會增加。若室內有開暖氣，當走到較冷的室外，氣管受到冷空氣刺激，也有機會導致哮喘發作。因此，患者冬天要做好保暖，穿着足夠衣物、佩戴頸巾暖頸。出入人多地方記得帶上口罩、帶備短效舒張劑，亦要接種流感疫苗，若感染傷風感冒就要盡早求醫，避免其他呼吸道疾病令哮喘加劇。

冬季外遊季節，若病人有意外遊，要謹記帶備藥物，特別是短效舒張劑，病情嚴重的患者可以帶備類固醇。由於寒冷地方容易引發哮喘，去太冷的地方旅遊時，氣管較差的病人就要留意。除了致敏原外，有時候劇烈運動，例如攀石、激流等運動，亦可能引發哮喘，病人宜視乎自身情況考慮是否要參與。她又建議患者外遊時可盡量避免刺激性的食品，例如過辣過酸的食物、凍飲料等。酒類宜盡量少飲，因為酒精揮發速度快，會令喉嚨溫度降低，有機會令氣管收窄而誘發哮喘。而抽煙會直接刺激氣管，更是哮喘大忌。

她又指，哮喘患者往往忽視預防，令每次發作，尤其「大發作」，就要用到口服醇固醇，甚至打「類固醇針」，導致身體吸收不少類固醇。她強調，哮喘「唔係有病先睇醫生」，要定期找醫生跟進，依循醫囑服藥，才能有效減少病發嚴重程度。部分情況嚴重、類固醇治療效果不理想的病人，坊間亦開始引入生物製劑，有助對抗病情。