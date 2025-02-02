解放軍報：以鐵的紀律持續淨化節日風氣

解放軍報周日（2日）指出，元旦前夕，中央紀委國家監委公開通報7宗違反中央八項規定精神典型問題，起到了極強震懾作用。紀檢監察機關緊盯關鍵節點、曝光典型案例，再次釋放了以鐵的紀律持續淨化節日風氣的鮮明導向。廣大黨員幹部應時刻繃緊遵規守紀這根弦，自覺做到知敬畏、存戒懼、守底線。

報道指，廉潔不廉潔，關鍵看過節。對軍隊黨員幹部來說，春節既是要過好的「年關」，也是必須守住的「廉關」。越是節假日等重要節點，越要寸步不讓糾治「四風」。對「四風」問題，既不能抱有僥倖心理，更不能搞變通執行。「針尖大的窟窿能漏過鬥大的風」，黨員幹部一旦在小事小節上失守，久而久之，難免墮入腐化墮落的深淵。

節日期間，各級黨員幹部要不斷強化紀律意識、規矩意識，時刻保持清醒頭腦，從我做起、從小事做起，堅守正道、弘揚正氣，自覺築牢拒腐防變防線。同時，各級紀檢監察機關要加強執紀監督，及時發現和糾治各種違規違紀問題。惟有如此，才能進一步營造風清氣正的節日氛圍，展現作風和紀律建設新成效，確保人民軍隊始終純潔光榮。