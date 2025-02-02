教育醫療有節流空間　2蚊乘車優惠要改　政府拒公僕減薪

政府正研究不同方案，同時打擊濫用2蚊乘車優惠。

面對千億港元財政赤字，財金官員今日(2日)指有需要加大力度開源節流，政府部門的開支肯定要減，其中教育和醫療都有節約空間，而2蚊乘車優惠必須要改。對於社會上有聲意要求公務員減薪或凍薪，該官員沒正面回應。

財金官員在電台節目中指教育有節約空間，認為本港大學有一定財政儲備，未來要善用儲備並開拓收入，讓政府有2至3年時間鞏固財政。 該官員又指社會有共識若長者2蚊乘車優惠不改，長遠在財政上不可行，至於如何改，政府要收集意見和評估，正研究不同方案，同時打擊濫用優惠，亦是重要課題。

對於有意見提出公務員減薪或凍薪，該官員指要考慮公務員薪酬對私人市場的影響，目前失業率低，與2003年本港實行公務員凍薪後的環境不同，形容節流要兼顧社會現實，不能操之過急，避免影響政府服務，並將對社會負面影響減至最低。

該官員又指本港經濟穩步向前，未來要加快經濟增長，創造好的就業職位，又相信國家經濟前景對本港有利，又指全球多邊和區域合作愈來愈重要，不同國家要在共同利益上追求合作，近年不少中國企業為免受美國關稅影響，將生產線遷至越南、馬來西亞等，令中國與東盟的貿易有增長。

被問到特朗普再次擔任美國總統後，部分國家會否要被迫選邊站隊，該官員指各國都會計算自身的利益，例如東南亞國家犯不着得失美國，亦不會被美國牽着鼻子走，他們會嘗試作出平衡、左右逢源，近年不少中國企業為免受美國關稅影響，亦已將部分生產線遷到東南亞。

美國總統特朗普簽署行政命令，對中國進口美國的商品加徵10% 關稅，該官員指對於美國可能採取的不同措施，特區政府都有預案應對，亦相信增加關稅可能對美國本土的影響更大，商家會將成本轉嫁給消費者，加上美國增加本土基建，預計美國的通脹會加劇。