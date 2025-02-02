美對華貨徵10%附加關稅　北京將採反制措施

美國白宮上周六（1日）宣布以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加徵10%關稅。中國商務部新聞發言人周日（2日）表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。外交部敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作得來不易的良好局面，並推動中美關係穩定、健康、永續發展。

商務部新聞發言人指，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。對於美方的錯誤做法，中方將向世貿組織提起訴訟。中方希望美方客觀、理性看待和處理自身芬太尼等問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。中方敦促美方糾正錯誤做法，與中方相向而行，在平等互利、相互尊重基礎上，直面問題，坦誠對話，加強合作，管控分歧。

外交部指，美方以芬太尼問題為由對中國輸美產品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取必要反制措施，堅定維護自身正當權益。芬太尼是美國的問題，本着人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供支持。應美方請求，中方於2019年宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方同美方進行了廣泛的禁毒合作並取得顯著成效，美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。加徵關稅的做法不具建設性，勢必影響並損害雙方今後合作禁毒問題。