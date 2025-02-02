百厭童燒鞭炮掉化糞池引爆沼氣　保險料8車損28.5萬人民幣

四川省內江市資中縣上周四（30日）有男童將鞭炮掉進化糞池，引發沼氣爆炸，波及旁邊多輛名車受損。網上傳出男童家長需向車主等作600萬元（人民幣，下同，約653萬港元）的天價賠償，家長發布聲明要求多方追責，惟官方周日（2日）闢謠，家長強調並無發表聲明。事件波及8輛車受損，分別在3間保險公司投保，預估金額約28.5萬元（約31萬港元），車主強調已開展保險理賠。

事發後，網上傳言頻現，有網民表示，孩子的父母準備賣房賠償。網傳孩子家長發布6條聲明，為孩子的行為道歉，強調會按估算的結果賠償，要求相關部門調查定責，對煙花爆竹的賣方也要調查其銷售許可是否合規，及問責平台等。孩子父親張某表示，自己和家屬從未透過任何平台發表過任何聲明，目前網上傳播的聲明均屬謠言，請大家不要相信。

資中縣住建局工作人員亦表示，事件發生後，已派員對現場進行遮蓋復原、設立圍籬等，相關工作已於事發當日晚上10時前完成，目前現場秩序井然。涉事3間保險公司分析受損車輛的情況和預估賠償維修費用等，每輛車涉及的賠款自2,000元至10萬元（約2,176至11萬港元）。有車主表示，均對政​​府先前的調查處置工作表示支持和認可，目前已開展保險理賠，會等待最終的事故調查處置結果。