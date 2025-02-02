港島東岸板道項目分兩階段完成　餘下部分下半年陸續開放

發展局局長甯漢豪今日(2日)發表隨筆，介紹最近開放的港島東岸板道(西段)，指項目剛於上周日開放，亦是首個在運作中的主要幹道下加建的臨海板道。

土木工程拓展署高級工程師楊思翔介紹，東岸板道全長約2.2公里，項目分兩階段完成。已開放的西段屬首階段完成的部分，長約1.1公里，包括700米連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，以及400米經優化的北角海濱花園 。至於餘下部分的板道，即北角至鰂魚涌的東段，計劃於今年下半年陸續開放，屆時整條長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊便可正式打通。

楊思翔指，東岸板道被維多利亞港環抱，左右兩旁均為海，團隊以「城市海浪」作為整體設計概念，讓市民走在板道有如踏步海上的感覺。整條板道長廊劃分成八個主題區，已開放的西段共有4個主題區，包括可從多角度欣賞夕陽和維港兩岸海景的「汐·日光之階 (Sun Wave)」、以海浪為主題的遊樂康體空間「淘·童夢之園 (Play Wave)」、接近水面的釣魚熱點「漁·釣魚平台 (Fish Wave)」和可靈活舉辦活動的「滙·共融空間 (Gather Wave)」。

其餘位於東段的四個主題區，包括「渡·寵物花園 (Pet Wave)」、「漮·水空之鏡 (Sky Wave)」、「演·藝創長廊 (Art Wave)」和「瀚·閒聚樞紐 (Wave Hub)」將於下半年開放。

另外，東岸板道東西兩段分別設置了3個觀景台，供市民欣賞維多利亞港的全景，首段開放的板道設有飲水機和自動售賣機，而餘下部分的板道更會增設售賣亭和餐飲設施，並提供更多空間舉行小型活動或戶外展覽等，令板道更具活力。

土木工程拓展署工程師黃邦彥表示，東岸板道鄰近岸邊，位處水域需要供維修東區走廊結構及海堤以至緊急救援船隻使用。由於板道將海面分隔，工程團隊首次在維港水域設置兩條「開合橋」及一條「轉盤橋」，方便船隻往來。日常情況下，三條橋會合上讓行人往來，而一旦有船隻需要駛進近岸水域作維修甚至緊急救援行動，「開合橋」及「轉盤橋」在管制人流的安全情況下便會打開讓船通過。除板道兩端分別連接糖水道和東岸公園主題區的出入口外，轉盤橋亦連接和富花園，提供多一個出入口方便附近居民往來，提升板道的暢達性。

海濱事務委員會主席何文堯表示，板道為日後海濱發展提供更多可能，板道的「共享徑」可讓使用者跑步、踏單車、與寵物散步等活動，他期望東岸板道可以為市民得以放鬆心情、親近水體、享受景致、甚至是發揮創意的地方。