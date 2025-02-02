春節返程客流增　長三角鐵路今料發送244萬人次

內媒周日（2日）引述中國鐵路上海局集團有限公司（簡稱上鐵集團）獲悉，長三角鐵路返程客流持續增長，上周六（1日）發送旅客221.8萬人次，今日預計發送旅客244萬人次，管內京滬、滬寧、寧杭、杭長、寧安、合福、杭黃、滬蘇湖等高鐵線路客流增幅明顯。1月14日春運開始以來，長三角鐵路已累計發送旅客約4800.4萬人次。

為應對節後客流返程高峰和假期後3天短途遊需求，上鐵集團加大對合肥、阜陽、蚌埠、徐州等重點地區和高峰時段運力投放，今日計劃增開旅客列車563列。鐵路部門加大對節後出行重點地區服務供給，努力讓旅客出行體驗更美好。淮南南、壽縣、潁上北、水家湖站等車站緊盯當日票額預售、重點車次、高峰時段等情況，增加檢票、安檢、候車室和站台工作人員力量。

鐵路部門提醒，根據中央氣像台預報，長三角部分地區仍將維持陰雨天氣，受冷空氣影響降溫幅度可達6至8℃，呼籲做好防寒保暖措施，注意出行安全；節後，長三角多地車站迎來出發、到達大客流，進出站的旅客盡量提前准備好有效票證，聽從工作人員引導有序進出車站。