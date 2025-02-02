衞生黑點相關網頁照片長期未更新　港府死撐：不妨礙市民監察

衞生黑點治理成效成疑，相關網頁照片長期未更新，居民指不能反映實際情況。部分地區當局曾展示出治理前後的對比相片，惟現時又已重現衞生問題。當局則指，無阻市民監察成效。又表示會在今年重新檢討衞生黑點數量。

當局曾在2023年1月推出了專題網頁，用以列明全港的衞生黑點，以及展示治理前後的對比相片，以讓市民更直觀的看到打擊衞生黑點計劃的成效，並提升計劃的透明度。目前該網頁雖仍在運作，但上面的照片或已失去時效性，部分有清楚標明時間的照片，距離現在已經過去逾一年。

當中，深水埗的一個衞生黑點為長沙灣行人隧道，網頁展出了牆身清理塗鴉後的照片，顯示時間為2022年12月15日拍攝，惟目前上址的牆身又已被塗花。有居民就表示，網址的照片未能反映現時問題，區內又重現衞生問題。

對於上述情況，當局表示，會考慮更新網站，但密集地派人拍照則不太現實。網頁的作用是讓市民看到衞生黑點改善後的情況，若市民看到實際情況與網頁有出入可即時拍照記錄並交由當局跟進，不會阻礙市民監察政府工作。另外，當局還表示，會於今年第一季重新檢討黑點數量，預計將剔除約90%已改善的黑點。同時於今年年中，網頁還會顯示黑點數字，將剩餘40至50個。