今明兩天北方持續寒冷　南方降溫顯著

內媒報道，周日（2日）國內南方大範圍降雨持續，冷空氣到來給南北方帶來降溫，北方多地將維持天寒地凍的態勢，而南方多地陰冷持續，部分地區急劇降溫。

在上周六（1日），中東部大範圍雨雪天氣持續。監測顯示，河南中南部、湖北北部、安徽西南部及新疆西北部等地部分地區出現小到中雪或雨夾雪，湖北襄陽、安徽安慶等地局地大雪。今天，西北地區東部到黃淮西部一帶的降雪將普遍停歇，但南方大範圍降雨持續。中央氣像台預計，河南中南部、湖北北部、安徽西南部及新疆西北部等地部分地區出現小到中雪或雨夾雪，湖北襄陽、安徽安慶等地局地大雪。

在北方，未來幾天氣溫將持續處於偏低狀態，例如哈爾濱和長春，明天起最高氣溫將降至零下15℃左右並維持多日，較常年同期偏低7℃左右，最低氣溫更是會維持在零下20℃以下，哈爾濱甚至會降至零下27℃。至於南方，多地隨着陰雨展開，之前的晴暖已經陸續轉為陰冷。今日上海、南昌的最高氣溫都會降至不足10℃，明天雲南、廣西、廣東、福建等地部分地區更是會有8℃以上、局地12℃以上的顯著降溫，多地由暖轉冷，例如昆明，最高氣溫將從今天的19℃斷崖式跌落至7℃，需及時添衣，謹防感冒。