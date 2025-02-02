立春一早降溫兼有雨　年初七更冷低見10°C　元宵節前仍濕凍

明日(3日)年初六適逢「立春」，代表冬日結束、春臨大地，雖然氣溫將回暖，但仍乍暖還寒。天文台預料一道冷鋒將在明早來臨，屆時將轉冷兼伴隨有一兩陣雨，最低溫料為攝氏14度，而後日(4日)年初七會進一步降溫，最低攝氏13度，新界更冷，打鼓嶺或低見攝氏10度。濕凍的天氣會在下周三(12日)元宵節前維持，外套未到入櫃時，出門記得帶把遮！

一道冷鋒會在明早橫過廣東沿岸，該區天氣顯著轉涼及有一兩陣雨，天文台預料與其相關的乾燥東北季候風會在隨後一兩日影響廣東，該區天色較為明朗，而內陸地區早上寒冷。分區天氣預報顯示，明早7時至8時全港氣溫介乎攝氏13至16度，而後日清晨6時至8時氣溫更低，其中上水、大埔、石崗及流浮山為攝氏11度，打鼓嶺則低見攝氏10度。

受清勁偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸雲量增多，早上仍然清涼，另一股東北季候風預料會在周末期間影響華南。根據九天天氣預報，明日氣溫轉涼，初時有一兩陣雨及沿岸有薄霧，氣溫介乎攝氏14至18度；後日早上相當清涼，最低為攝氏13度，部分時間有陽光及乾燥；隨後一連4天大致多雲，期間兩天有微雨，氣溫介乎攝氏14至18度；下周日(9日)預料再轉冷，最低攝氏13度，其後兩天部分時間有陽光，介乎攝氏14至19度。