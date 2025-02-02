社協指2蚊搭車對長者極為重要　促勿因一時逆境動搖政策

面臨千億財赤之下，當局有意檢討2元乘車優惠，香港社區組織協會及香港老人權益聯盟與一眾基層長者今日(2日)向議員反映新春願望，他們指出乘車優惠是有效的社會投資，對長者保持積極生活，持續就業、照顧孫輩、維持社交等極為重要。他們又指有建議以「長車短搭」混淆視聽，或以長者就職毋須優惠為名削減乘車優惠，強調根據當局顧問研究報告，優惠的開支只佔計劃整體開支1.8%至2.3%，由此推翻乘車優惠卻有欠公允，促請當局勿因一時逆境，動搖鼓勵長者積極頤年的長期政策，保留兩元乘車優惠。

此外，公營醫療收費檢討即將公布，當局表示檢討旨在鼓勵善用基層醫療服務，減少急症室誤用。社協認為現時急症收費早已數倍於門診，長者因門診名額不足求醫無門，故純以收費分流作用有限，認為衞生部門先應加強基層醫療網絡，並在收費檢討豁免貧窮長者收費，保障長者在百物騰貴下有所保障。

協會續指，基層長者祈願當局盡快完善社區醫療服務，包括增設地區康健基金，於社區推動預防性服務; 又應於2026年推出的社區藥房，包含可負擔的藥物預先包裝，藥物整合及諮詢服務，同時擴展遙距診症，豁免綜援長者的藥物送遞費，便利行動不便的長者以及慢性病患者，能於社區獲得「及早」而「及時」的治療，免卻長者於公立醫院「排長龍」的苦況。