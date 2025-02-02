戲院接連結業停業　田啟文料營運商將重整旗鼓　港產片仍能發圍

電影業陷入寒冬，去年先後有9間戲院結業或停業，總票房收入亦下跌，陷入13年以來最差。香港電影工作者總會發言人田啟文表示，戲院較多因租約原因而停業，尤其業主多不肯減租，戲院營運商寧願結業，等待未來再找地方。他又說港產去年開戲量僅10多套，形容是極少。他又說外語片「不爭氣」，認為港產片有機會發圍。

田啟文在電台節目上表示，投資電影院涉及較貴成本、營運期長，令營運商考量租金問題時，寧願先結業，等待市道好轉，或與業主商討達致合適的優惠條件才「重整旗鼓」。他提到，新春期間有4套賀歲片上映，因整體海外市場包括歐美的電影均不太理想，故令港產片有契機可以做得更好。

田啟文指出，去年全年的13億票房，港產片佔逾6億港元票房，反映香港觀眾支持港產片，惟戲院營運不只做單一市場，更要做全球市場，而整體票房下跌，雖港產片有些微復甦迹象，但戲院營運開支高企，不足以令戲院支撐下去。他舉例旺角商場戲院早前結業後，承接的新戲院租金由「天價減半」，顯示戲院並非「無得做」，而是怎樣做及空間如何。

田續指，去年的開戲量僅10多套，包括政府融資的首部劇情片，若沒有政府相關融資計劃，甚至不會有該部影片。他表示，既然去年較少電影開拍，今年就需有片方投資開戲，因為外語片不爭氣，電影院無論如何亦要播放電影，故提供到空間予港產片，故他建議較前衞或有實力的電影公司開戲，以更容易拿戲院檔期播放電影。

對於香港電影發展局公布的「電影製作融資計劃2.0」，田表示該計劃不設時限，獲批後電影開始拍攝時可獲得的融資額由50%增加至70%，惟有業界人士反映申請時間過長，有電影直至上映亦未獲得回應是否獲批，故建議當局訂立時限進行處理。