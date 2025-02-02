蓮麻坑村假日遊客增多　專線小巴班次不足　村民出行困難

政府在上月底起毋需禁區紙可搭乘小巴前往沙頭角蓮麻坑村，便利市民及遊客前往蓮麻坑村及紅花嶺郊野公園。由於遊客增加，尤其是假日更多，但小巴的班次不足，無論遊客及村民出行困難，有議員要求加密班次，並促請運輸署及營運商溝通。

自從開放放沙頭角蓮麻坑村附近的指明邊境禁區路段，豁免乘坐專營小巴通過該禁區路段的人士申請禁區通行證的要求後，初期行山人流已多30%。身兼打鼓嶺鄉事委員會主席的議員陳月明指蓮麻坑村居民向她反映，專線小巴的運力不足，出行好難。

陳月明指營運商已緊急加開班次每15分鐘一班，但過年期間小巴司機人手緊張，都難滿足需求。據她在網站上載的照片可見輪候專線小巴的人龍，她表明會繼續和運輸署、營運方溝通，尤其在周末及節假日的繁忙時期應有調整。

本報早前報道當地的交通配套有待改善及衞生問題後，陳指專線小巴營運商已派人在村公所總站實地觀察記錄人次，而衞生情況亦有所改善。

她指亦有向村民介紹了北部都會區的發展，以及城鄉共融的理念，而蓮麻坑村身處打鼓嶺和沙頭角中間，臨近港深邊境和紅花嶺郊野公園，文旅發展潛力大，村民亦支持開放和發展，但都要找到平衡，保證當區居民的正常生活。