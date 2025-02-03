中大濕疹研究顯示　疫情期間出生嬰兒過敏症發病率更高

疫情期間一眾新生嬰兒家長提心吊膽，消毒酒精必不離身。不過「太衞生」原來未必好，甚至反而令寶寶患上濕疹！香港中文大學醫學院腸道微生物菌群團隊進行一項本地濕疹研究，分析1,152個兒童數據，發現疫情期間出生之嬰兒的過敏症發病率，比疫情前出生嬰兒增加四成六。團隊再利用700個嬰兒糞便樣本作分析，發現「新冠寶寶」的腸道明顯缺少建構免疫力的益菌。

中大醫學院副院長（研究）、香港微生物菌創新中心（MagIC)總監黃秀娟表示，全球有15%至20%兒童患有濕疹，而香港就有二成人會於一生中某階段出現濕疹症狀。她引述一項外國研究指，新冠疫情期間出生的嬰兒患上濕疹、哮喘等過敏症的發病率明顯上升，其中愛爾蘭的新冠寶寶濕疹及過敏症的發病率，較疫前出生的寶寶上升34%。

黃解釋，嬰幼兒階段是建立免疫系統的黃金時間，尤其新生兒的首100天至200天。而腸道微生態失衡，就會影響免疫系統，可能導致濕疹發病率上升。新冠期間，人人注重清潔防疫，加強消毒、減少社交接觸及濫用抗生素等，加劇腸道微生態失衡，引致過敏情況上升。兒童成長初期缺乏接觸特定微生物，導致免疫系統的正常發展受影響，甚至增加日後患上多種過敏症、免疫疾病的風險。

中大團隊展開一項名為「三歲定八十」的母嬰追蹤研究，比較疫情前及疫情期間的嬰兒腸道微生態，以及他們出生首年的濕疹發病率。中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授、MagIC首席科學家張琳引用研究結果指，新冠期間出生的香港嬰兒，2歲內過敏症發病率達49.2%，較疫前上升46%，而且其腸道菌群物種多樣性、成熟度降低，亦明顯缺少建構免疫功能的天然抗菌肽（AMPs）基因。

團隊透過人工智能分析基因組學（metagenomics），研發了針對兒童及成人濕疹的微生態組合，前者為「SIM03」，後者則為「SIM05」，並分別進行小童及成人患上中度至嚴重濕疹的臨床研究。中大醫學院雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會兒科教授梁廷勳指，初步研究結果發現患者服用配方12周後，濕疹嚴重程度、痕癢程度、生活及睡眠質素亦明顯改善，而小童服用SIM03微生態配方3個月後，腸道23種益菌增加逾七成。而成人的SIM05微生態配方，患者服用一段時間後，生活質量亦有明顯改善。