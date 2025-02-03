濕地保護成效顯著　推進新增和修復濕地

周日（2日）是世界濕地日，國家林草局當天表示，內地近年持續推進濕地保護修復，組織實施濕地保護修復計劃超過3,700個，新增和修復濕地100多萬公頃，全國濕地面積穩定在5,635萬公頃以上。建立各類濕地自然保護地逾2,200處，重要濕地生態狀況已明顯改善。

內地近年不斷完善濕地保護法令體系，並加速紅樹林保護修復專案行動，近五年累計營造紅樹林超過8,800公頃並修復紅樹林8,200公頃。國內紅樹林面積目前已達3.03萬公頃，較本世紀初增加約0.83萬公頃，是全球少數幾個紅樹林面積淨增加的國家之一。同時，內地大力推動防治外來物種入侵的計劃，維護濕地生態系健康安全。截至去年底，全國互花米草除治面積達7.33萬公頃，佔總任務的89.4%，成功遏制互花米草無限擴散的態勢。

國家林草局下一步將全面落實《濕地保護法》，推進濕地保護修復體系、調查監測體系和保護監管體系建設，加快實施紅樹林保護修復、互花米草防治兩項專項行動計劃，並積極支持國際紅樹林中心建置與運作，統籌推廣國家濕地公園保護與合理利用，探索「濕地+文化+旅遊」發展模式，推動濕地保護高品質發展。