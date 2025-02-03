警入逾1萬個責任區管控　及時勸阻違規燃放

春節期間，內地不少民眾會放煙花炮仗增添節日氣氛。上海公安機關上周六（1日）組織警力及超過16萬名義工一同走進小區和街頭，深入全市逾1萬個責任區及禁放區域、道路和場所，全面強化街面社區巡查，及時勸阻違規燃放。

上海市公安局治安總隊危爆物品安全監管支隊大隊長顧梅妮，當晚在總隊指揮大廳緊盯電子屏幕，通過視訊巡查等方式及時發現煙火爆竹違規燃放行為，並立即指令轄區民警到場勸阻。她介紹，上海公安機關堅持運用新質公安戰鬥力賦能城市精細化管理，在禁放區域應用警用直升機、無人機開展巡防，依託低空聯動協作機制，實時對接聯絡聯絡後台，調度地面警力對非法燃放行為實施精準管控，實現立體化巡邏管控，及時預警、介入和勸阻違規行為。

為提升禁燃禁放政策的知曉度，春節前夕公安機關更會同街鎮、居村委、業委會等基層組織深入各大型居住社區和沿街商舖宣傳，發放禁放告知書20.6萬餘份、張掛宣傳橫幅4,100餘條。春節期間，累計向上海市民發送5,040萬條禁燃禁放提示簡訊，甚至製作安全燃放宣傳片，以可愛的卡通蛇形象作宣傳。