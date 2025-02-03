東方日報A1：財赤搵市民埋單　官俸斗零都唔減

政府或面對連續3年千億元財政赤字，財金官員昨指有需要加大力度開源節流，政府部門的開支肯定要減，其中教育和醫療都有節約空間，因大學有一定的財政儲備，而2元乘車優惠必須要更改，否則長遠在財政上不可行。對於社會上有聲音要求公務員減薪或凍薪，該官員沒正面回應，僅形容節流要兼顧社會現實，不能操之過急，避免影響政府服務。有行政會議成員認為在財赤下政府可以趁機「瘦身」檢視部門運作，減省一些可以減省的工作，提升每個部門的工作效率。

對於教育有節約空間，財金官員在電台節目中指出，由於本港大學有一定財政儲備，未來要善用儲備並開拓收入，讓政府有兩至3年時間鞏固財政。

政府在2022年起將長者2元乘車優惠資格放寬至60歲或以上人士，此後計劃的開支便大幅上升1.87倍至2023/24年度修訂預算的39.99億元，佔政府開支0.7%。該官員指社會有共識若2元乘車優惠的執行細節不改，長遠在財政上不可行，政府要收集意見和評估，正研究不同方案，同時加強打擊濫用優惠，亦是重要課題。

該官員說：「因為當年由65歲一下子到60歲時，能夠享用這個優惠的人群數字就大了很多，還有增長幅度大了很多。在這方面社會上聽到很多意見，有很多意見叫我們要審視一下，這樣長久下去行不行，這些我們用不同的數據研究中。」

被問及有意見提出公務員減薪或凍薪，該官員指要考慮公務員薪酬對私人市場的影響，目前失業率低，與2003年本港實行公務員凍薪後的環境不同，形容節流要兼顧社會現實，不能操之過急，避免影響政府服務，並將對社會負面影響減至最低。

針對2元乘車優惠，行政會議成員林正財昨亦在電台節目表示，值得保留2元乘車優惠，絕對應該支持真正有需要的長者；至於針對60至65歲群組，計劃有優化空間，例如限次數。他指60至65歲年齡群組的工作參與率偏低，不少公司未延長退休年齡，不少仍然健康的60歲人士被迫退休，當局可以加強推動長者就業，研究減輕長者上班的交通負擔，從中改善長者2元乘車優惠計劃，幫助長者轉行或參與義工，繼續貢獻社會。

至於公務員減薪方面，林正財認為政府作為最大僱主及政策推動和執行者，經濟周期很多時首當其衝，目前經濟狀況不佳，當局可以檢視公務員體制，「不需要做的事便不要做」。財赤下要檢視政府內部過多的工作，讓部門「輕裝上陣」，節省金錢。

他稱曾收過不少投訴，指政府監管愈來愈嚴，各行各業的申請不再容易，降低了效率，認為可以檢視是否動用資源做無謂的監管，令系統疊床架屋，長年累月下失去韌性及效率。

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