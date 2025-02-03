旅客人數沒起色　議員倡設啟德體育園至鯉魚門水上的士

政府近年大力發展本地旅遊，但部分景點的旅客人數卻未有起色。正值鄰近的啟德體育園快將開幕，有議員認為鯉魚門交通配套不足，期望政府設立啟德、鯉魚門、港島東的水上的士路線，整合相關地區旅遊資源，亦可疏導客流到該區。當局表示，會聯同營辦商繼續密切留意水上的士及鯉魚門一帶的持牌渡輪服務，商討可行方案。

文化體育及旅遊局轄下旅遊事務署在2020年底展開「鯉魚門海旁改善計劃」，包括建造登岸設施及發展海濱長廊和相關改善工程，但該區市道依然較淡靜。九龍東議員顏汶羽指出，現時鯉魚門一帶旅遊資源缺乏整合及交通配套。他舉例，現時前往鯉魚門依靠紅色小巴或港鐵，港鐵站指示不清晰，私家車只能依靠2個合共不足200個車位的私人停車場。

他建議當局建立連接啟德、鯉魚門及港島東的水上的士路線，指啟德體育園、香港抗戰海防博物館和鯉魚門只是一岸之隔，可接載遊客來往並發展深度遊。而就預料今年第一季啟用的公眾碼頭，他指現時只是興建了碼頭，暫未得會否有航線服務。

運輸及物流局回覆《東網》查詢表示，現時該區有九巴、綠色專線小巴及3條紅色小巴線往返，水上公共運輸亦有持牌渡輪服務。局方指現時市政大廈、2個停車場及路旁收費錶位共提供超過400個私家車泊車位。港鐵站指示方面，現時港鐵油塘站設有指示牌、車站街道圖及沿線旅遊熱點圖提示乘客。

就水上的士建議，當局指水上的士主要屬觀光及旅遊性質，會聯同營辦商繼續密切留意水上的士及鯉魚門一帶的持牌渡輪服務，因應乘客和旅客需求的變化，及靠泊設施的情況等因素，與營辦商商討可行方案。

旅遊事務署在鯉魚門興建的觀景台曾被指遮擋景觀，設計風格被外界質疑。顏汶羽認為可適當加上裝飾及鯉魚門特色，特別是大時大節「掛啲燈籠都好」。旅遊事務署解釋，觀景台的設計概念參考漁村傳統棚屋，呼應自然風光，在視平線上適當地預留了觀景空間。

本身是旅遊業從業員的東區區議員林心亷表示，筲箕灣區內有香港抗戰海防博物館和廟宇，認為可在區內嘗試增加相關因素的裝飾。他認為可在港島東岸增加文創元素，但本港發展文創產品較難、較複雜。