哈爾濱冰雪季　冰雕師最高日入兩萬人民幣

內媒上周六（1日）報道，黑龍江省哈爾濱市正迎來冰雪季，由於當地景區對冰雕需求量極大，冰雕師一天最高能收入一至兩萬（人民幣，下同，約1.1萬港元至2.2萬港元）。

冰雕師陳榮欣表示，冰雕行業高收入的核心原因就是從業人員少，以冰雪大世界為例，整個園區的冰雕系統有着詳細分工，包括搬運、搭建、打磨，以及精細雕刻，而處於設計核心位置的就是冰雕師，在上萬名工程人員中，技術成熟的冰雕師不足百人。冰雕師祁小敏亦證實冰雕行業人員緊缺的說法，他指冰雕師大多會通過參加大賽展示技藝，在全國性賽事遇到的選手基本都是目前從業人員，而該行業收入和技術正相關，手藝好的師傅每天幾千元很正常。

黑龍江省當代藝術研究院國際冰雪產業院院長郭忠良表示，20年前冰雕師日薪最高可達2,000元（約2,200港元），目前國內頂尖冰雕師日薪依舊可觀，好的雕刻師，作品不僅還原度高，還需要有一定的創造能力。比如雕刻一個人物，需要臉部雕刻，負責這個部分的冰雕師技術很精湛，日薪也能達到7,000至8,000元（約7,700港元至8,800港元）。