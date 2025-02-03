特朗普上場港經濟恐雪上加霜　港府指商界已有準備

特朗普回歸白宮任美國總統，中美貿易戰再度升溫逼近，政商界均關注對本港經濟的衝擊，憂雪上加霜。商務及經濟發展局局長丘應樺接受電台訪問表示，本港商界對特朗普再上台已有心理和實際準備，政府亦會幫助業界應對，例如不再在港生產，發展區域供應鏈中心，冀將企業帶到其他經濟體做生產、物流、採購和專業服務，發展更多離岸貿易。做好兩手準備，有任何不利於營商和貿易的因素出現，都可以將風險減少。

丘指出，美國對中國產品徵收10%關稅，會直接影響中國貿易出口，香港作為轉口港亦受到波及，未來有需要加大與美國以外的其他經濟體合作。很多中國出口貨品都經香港轉口，本港發展電商，目標讓內地和香港企業利用電商走向其他經濟體。

邱又稱，去年香港進出口有上升，不過上升勢頭緩慢，全球經濟、地區戰亂等都有影響，為開發更多新興市場，港府官員曾到過東盟和中東多國，今年也會繼續外訪，包括到中亞國家尋找商機。

對於市民北上消費成為常態，丘表示，零售餐飲業界應變，推陳出新，迎合消費者口味吸客，現時環境雖然有食肆倒閉，但亦有食肆爆棚、十分旺場，商舖引入新亮點吸引消費者十分重要。對於加能否再加強支援中小企，丘指，政府已重推中小企融資擔保「還息不還本」等，在考慮不同措施時，亦要平衡政府財政能力。